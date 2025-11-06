元阪神タイガース外野手で２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さんの人生の軌跡を描いた映画「栄光のバックホーム」（協力・スポーツ報知ほか）の完成披露試写会が６日、大阪・梅田の「ＴＯＨＯシネマズ梅田」で開催され、阪神元監督の金本知憲氏が登壇。監督１年目だった１６年に慎太郎さんを開幕スタメンに抜てきし、脳腫瘍の症状が発症した翌年からは物心両面で支えた恩師は「僕のかわいい教え子、横田慎太郎の映画を