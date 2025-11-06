神奈川・横浜市内でカメラが捉えたのは、強引な進路変更が招いた事故の瞬間です。前方を走る1台のトラックが、ガードレールに激しく衝突。車体が一瞬、宙に浮き、信号待ちしていた車に乗っかるようにして停止しました。事故の瞬間を目の当たりにした目撃者は「自分の目の前だったので、こっちに倒れてきたらと思って怖かった」と話し、「このタイミングで左に曲がるのは変だなと。もしかしたら戻ってくるかなとスピードを落とした