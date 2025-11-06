分配金が遅延している不動産ファンド「みんなで大家さん」の出資者約１２００人が、出資金の返還を求め大阪地裁に集団提訴です。不動産投資商品の「みんなで大家さん」は年利７％の分配金をうたい、３万７０００人以上から２０００億円を超える出資金を集めました。しかし、主力商品で成田空港の近くに新しい街をつくる都市開発「ゲートウェイ成田」では、今年７月以降、分配金が支払われておらず、３５の商品のうち３３で分配