大阪・ミナミを舞台にした地面師詐欺事件。不動産会社の代表になりすました男に懲役４年６か月の判決です。判決によりますと、粂陵平被告（２５）は去年、不動産会社の代表になりすまし、この会社が所有する大阪・ミナミの建物３棟と土地を別の不動産会社２社に売却し、計約１４億５０００万円をだましとりました。これまでの裁判で粂被告は起訴内容を認め、検察は「ギャンブルなどで借金を抱え、地面師詐欺とわかっても犯行