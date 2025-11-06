１１月７日（金）の近畿地方は、絶好の洗濯日和。日中は過ごしやすい秋の陽気となりそうです。大陸の高気圧が北から張り出し、日本付近を覆うでしょう。６日（木）はにわか雨の所もありましたが、金曜は全域で安定して晴れる見込みです。日本海側では朝のうちまで雲が出やすく、しぐれる可能性もありますが、日中は日ざしがたっぷり届くでしょう。二十四節気の「立冬」となり、暦の上では冬の始まりですが、気温は高めです