◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック第１日（６日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）日米通算７勝の岩井明愛（あきえ、ホンダ）、同９勝の岩井千怜（ちさと、ホンダ）の双子姉妹はともに５アンダー、６７をマークして首位と２打差の４位と好発進した。姉の明愛は同学年の桑木志帆（大和ハウス工業）、埼玉栄高の先輩・菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）と同組でプレーし「雰囲気良く回れた