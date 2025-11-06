タレントの川口葵（26）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫でK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）に手料理を振る舞う様子を公開した。川口は「今晩のご飯減量ご飯も後少しー！」と切り出し、色とりどりのおかずが並んだ食卓と、美味しそうに頬を膨らませた武尊の写真をアップ。この投稿には「良き嫁すぎて涙」「美味しそう〜！」などの反響が寄せられていた。川口と武尊は7月29日に双方のSNSを通じ、結婚したこ