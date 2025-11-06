クマによる被害が相次ぐなか、道は１１月７日、市長会と町村会の連名で、環境省に対して緊急要望を行うことがわかりました。道によりますと、クマの出没や被害が道内でも相次いでいることから、１１月７日、環境省に対して緊急要望を行います。要望は道と市長会、町村会の連名で行います。道によりますと、要望書には捕獲従事者の育成強化などの内容が盛り込まれるということです。２０２５年、道内ではクマによる人身事故が５件発