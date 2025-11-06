クマによる被害が相次いでいることを受け、宅配大手のヤマト運輸は、北海道や東北地方の配達員に対し、撃退用スプレーの配備を始めた。出没情報を受けて集配を見合わせる地域も出ており、配達員や受取人の安全確保を急ぐ。配備する地域は順次拡大させる。ヤマト運輸では、１０月にクマに遭遇した場合の対処法を定めたガイドラインを策定し、配達員への注意喚起を図っている。佐川急便もクマの出没情報を社内サイトで周知する対