岐阜市で、横断歩道にいた女性がコミュニティバスにはねられ、大けがをしました。 【写真を見る】コミュニティバスに買い物帰りの79歳女性がはねられる 女性は右手首を骨折する大けが… 岐阜市が事業者に運行を委託する｢芥見岩っこバス｣ きょう正午頃、岐阜市芥見南山で、買い物帰りの79歳の女性が横断歩道を渡っていたところ、交差点を右折してきたコミュニティバスにはねられました。女性は右手首を骨折する大けがです。 バス