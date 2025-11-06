県内では昨夜からきょうにかけてもクマの出没が続いています。砺波市で昨夜、AIカメラがクマの姿をとらえたほか、各地で足跡などの発見が相次いでいます。 林道を向こうの方へゆっくりと歩くクマ。きのう午後10時半ごろ砺波市庄川町 庄に設置されているAIカメラに映ったクマの姿です。現場は庄川右岸の丘陵地と平野の境界付近です。山から下りてきたクマとみられます。 砺波市によるとクマは成獣とみられ、被害は確認されて