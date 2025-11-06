愛知・一宮市でカメラが捉えたのは、センターラインをはみだしながら迫り来る車。クラクションを鳴らしますが、車はそのまま走り去っていきました。目撃者は「頼むからよけてくれっていうことしか」と話しました。危険な瞬間は、埼玉・入間市でも。左からきた車と、対向車による出合い頭の衝突事故。目撃者：（左から来た車が）猛スピードだったので「あ、これ危ない」と思って。現場は見通しのよい交差点。左から来た車が通ってき