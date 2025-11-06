今年4月、飯田市で堤防道路を走っていた普通乗用車が水門に衝突し、乗っていた4人が死亡した事故で、警察は6日、運転していた当時20歳の男性を容疑者死亡のまま過失運転致死の疑いで書類送検しました。事故は今年4月飯田市松尾清水の堤防道路で県の飯田技術専門校に通う訓練生4人が乗った普通乗用車が水門に衝突し全員が死亡したものです。警察は６日、車を運転していた上伊那郡宮田村の訓練生で当時20歳の男性を容疑者死亡のまま