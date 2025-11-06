小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」は初日を終えた。初日特選で初めて郡司浩平の番手を回った松井宏佑（33）は2着。郡司が下がった後も懸命に食らいつき、最後まで、勝った新山響平を追いかけた。「取りあえず、ちぎれないように、迷惑を掛けないようにと思っていた。力ずくで行くというより、流れの中で行く、いつもの郡司さんの仕掛け。さらに尊敬が増した。自力の凄さと、番手の大変さが改めて分かった