中国の今を映したドキュメンタリー映画祭の開幕式が東京都内で行われ、中国残留日本人を描いた作品の関係者らが出席しました。7日から始まる映画祭では、現代中国の人々の日常を映したドキュメンタリー作品5本が上映され、中国でSNS総フォロワー数が1000万人を超える竹内亮監督が実行委員長を務めます。竹内監督の最新作で、戦後、旧満州に取り残された中国残留日本人とその家族100人以上を、2年にわたって取材した作品「名無しの