韓国で解体作業中の建物が倒壊し、作業員7人が生き埋めとなっています。現地の消防当局によりますと6日午後2時過ぎ、韓国・南東部蔚山（ウルサン）市の火力発電所で、高さ60メートルのボイラー施設が倒壊しました。施設は老朽化のため10月から解体工事が行われていて、事故当時、作業にあたっていた作業員9人が巻き込まれました。うち2人は崩れ落ちた構造物の下から救出されましたが、7人が現在もがれきの下敷きになっているという