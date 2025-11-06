神戸発のブランド〈ファミリア〉から、リラックスしたおうち時間を提案する新作ライフスタイル雑貨が登場します。2025年11月13日（木）よりオンラインショップで発売される今回のシリーズは、スカルプブラシやフェイスパックなど、毎日のケア時間を心地よく彩る全5アイテム。優しいパステルカラーとキュートなクマちゃんデザインが、おうちで過ごす時間をもっと楽しくしてくれそうです♡ ファミリアの新作