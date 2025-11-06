Snow Manの目黒蓮さんは11月5日、自身のInstagramを更新。第42回「ベストジーニスト2025」を受賞したことを報告し、授賞式での様子を公開しました。【写真】目黒蓮のベストジーニスト受賞コーデ「スタイル良すぎ！」「足長!!」目黒さんは「ベストジーニスト賞今年も受賞することができました」とつづり、5枚の写真を投稿。デニムのジャケットとパンツに、総柄のシャツとドット柄のネクタイを合わせています。とてもおしゃれなコ