中国で俳優、歌手、ダンサー、レーサーなどマルチに活躍するワン・イーボー（王一博）について、SNSの微博（ウェイボー）に6日、「個人独資事務所を設立済み」とのハッシュタグ付き投稿があり、注目された。中国メディアの封面新聞が同日、このハッシュタグを付けて、「（企業情報アプリの）企査査によると、ワン・イーボー名義の関連4社のうち3社が存続状態にあり、うち上海弋博文化伝媒工作室がワン・イーボーの個人独資企業だ」