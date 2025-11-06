柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐって県が行った県民への「意識調査」の結果が公表されました。県は安全対策などの認知度が高くなればなるほど「再稼働の条件は整っている」と答える傾向があると分析しています。国や東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発。「地元の同意」が焦点となる中、花角知事は県民の多様な意見を見極めるとして意識調査を実施し、11月6日、その結果が公表されました。調査は県内30市町村の6000人と追加で