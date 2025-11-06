timelesz・橋本将生が表紙を飾る『Eye-Ai』（ザ・ショット）が11月17日（月）に発売される。 【画像】timelesz・橋本将生、メンバーカラーのピンクが印象的な表紙 英文で日本のエンタメ情報を世界へ発信する雑誌『Eye-Ai』の最新号。今号の表紙を飾るのは、timeleszのメンバー、橋本将生。彼のメンバーカラーであるピンクを基調としたデザインのカバービジュアルが採用されている。