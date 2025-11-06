高校生と県議会議員の意見交換会が開かれ、生徒たちが政治への理解を深めました。 意見交換会が行われたのは太田市の新田暁高校です。これは若者の政治への関心を高めようと、県議会議員が県内の学校を訪問して高校生と交流を深めるもので、１年生約１５０人が参加しました。 県議会からは星野寛議員と加賀谷富士子議員、森昌彦議員が出席し、県議の仕事や議会の仕組みなどをクイズ形式で紹介しました。 生徒からは、通学で使う