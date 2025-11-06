６日朝、前橋市のスポーツ施設でドラマを撮影していたアクション俳優が、約２・５メートルの高さから落下し、大けがをしました。 ６日午前７時５０分ごろ、前橋市関根町のスポーツ施設の屋外通路で、特撮物のドラマ撮影をしていたアクション俳優の鍛治洸太朗さんが、約２．５メートルの高さから地面に落下しました。 当時、滑車つきのワイヤーで吊られた状態でアクションシーンのリハӦ