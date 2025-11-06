11月5日の月は、2025年中で地球から最も近い位置で満月になりました。 【写真を見る】【スーパームーン】2025年中で地球から最も近い位置で満月「もっとも遠い月に比べて視直径が約14%大きく見える」 RSK山陽放送に画像が届きました。 国立天文台によりますと、地球の周りを公転する月の軌道は楕円形をしているため、地球と月との距離は一定ではありません。さらに、月の軌道は太陽や地球などの重力を受けて