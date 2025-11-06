陸上の日本代表としてパラリンピックに出場した唐澤剣也選手が６日、母校の渋川市の小学校を訪れ、陸上教室を開きました。 渋川市の小野上小学校を訪れたのは、スバル陸上競技部に所属する唐澤剣也選手と、ガイドランナーの堀越翔人選手ら３人です。 この陸上教室は、夢にかける情熱を子どもたちに伝えてもらおうと、唐澤選手の母校である小野上小学校が開いたもので、児童１４人と保護者が参加しました。 視覚障がいのあ