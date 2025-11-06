プロ野球の西武は５日、大リーグへの移籍を目指す髙橋光成投手の、ポスティングシステムでの手続きを開始すると発表しました。 髙橋投手は数年前から球団に、将来的なメジャー挑戦の要望を伝えていて、球団を通じ「昔から夢だった場所。チャンスをいただけたことに心から感謝している」とコメントしました。 ２８歳の髙橋投手は、前橋育英高校から２０１５年にドラフト１位で入団しました。快速球