大分県警別府署は6日、別府市の50代女性が大阪府警などを名乗る偽電話詐欺に遭い、現金200万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、4日、被害者の携帯に大阪府警を名乗る男から電話がかかり「カンボジアであなた名義のキャッシュカードが詐欺などに使われている。あなたは詐欺の容疑者になる。大阪府警に出頭してください」などと言われた。被害者が大阪まで行けないことを伝えると、警察や検