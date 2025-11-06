大規模災害を想定し遺体を正確かつ速やかに遺族のもとへ返還するための訓練が萩市で行われました。県警は毎年、大規模災害を想定した訓練を行っています。行方不明者を探す遺族への対応や遺体が見つかった際の手続きなどを確認するもので東日本大震災をきっかけに始まりました。震災当時、問題となったのが関係機関の連携方法や現場のスペース確保で実際の現場を想定して行われました。遺体の取り違えや死因の判定ミスは許さ