ＪＲ芸備線の一部区間の存廃について話し合う再構築協議会が開かれ、実証事業での列車増便の期間延長や今後の予算について話し合われました。 ６日の協議会では実施中の実証実験について報告されたほか、来年度に予定している鉄道以外での実証事業などの予算を来月の幹事会で検討することついて合意しました。 一方、県は「全国的な鉄道ネットワークの在り方」について、国の考えが明らかにならなければ来年度の予算も執行