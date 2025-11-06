都市の「トリセツ」を紹介した本の「広島市」版が完成したとして、広島市の松井市長を出版社らが訪問しました。 松井市長に手渡されたのは地形や歴史・文化などをまとめた「トリセツシリーズ」の最新作、「広島市版」です。 都市編としては横浜市や大阪市などに続き６都市目となり、有名な毛利元就以前の広島市の中世からの歴史や８月に開通した駅前大橋ルートなどの最新の交通網情報や、スポーツや産業なども