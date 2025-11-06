キケ・ヘルナンデス選手の妻が楽しい10月を公開しました。ドジャースのムードメーカーでもあるキケ選手はポストシーズンで頼れる男として多くの場面でチームを救いました。見事ワールドシリーズ連覇を達成したドジャース。選手らの妻もうれしさがひとしおです。キケ選手の妻・マリアナさんは日本時間5日に「Our October」と10月に撮影した写真を12枚投稿。その中にはハロウィーンを楽しむ家族の様子も。娘のペネロペちゃんがディズ