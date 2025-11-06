７日に開幕するフィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯の前日練習が６日、会場の東和薬品ラクタブドームで行われた。佐藤駿（エームサービス・明大）は、４回転ルッツ、４回転トーループを着氷。「調子自体は悪くないのかなと思ってる。（練習は）良くもないけど、悪くもないかなという感じ」と振り返った。１０月に行われた、ＧＰ第２戦の中国杯では優勝。右足首のケガも快方に向かっているといい