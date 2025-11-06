「欧州ＣＬ・１次リーグ、クラブ・ブリュージュ３−３バルセロナ」（５日、ブリュージュ）サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのハンジ・フリック監督が欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）のクラブ・ブリュージュ戦で３失点と守備陣の弱さを露呈するも、自身の考えを変えず今後も高い守備ラインを敷いて戦うスタイルを曲げないとした。ハンジ・フリック監督は試合後「我々はバルサで、自分達のサッカーをプレーしたいと思