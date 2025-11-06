6日午前7時55分ごろ、前橋市関根町のスポーツ施設「ALSOKぐんまアリーナ」の屋外通路で、特撮ドラマの撮影中にスタントマンが地面に落下したと119番があった。前橋署によると、ワイヤでつられていた俳優の鍜治洸太朗さん（30）が約2.5メートル落下し、頭蓋骨骨折などの重傷を負った。命に別条はないという。東映は、同社が製作する「仮面ライダーゼッツ」の撮影中だったと公表。安全管理体制などを再点検し、再発防止に向けた