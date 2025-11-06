国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）の清田明宏保健局長が6日、東京都内で記者会見した。ガザでは10月10日の停戦発効後も食料や医薬品の不足が続いており、危機的な人道状況は「大幅には改善されていない」と指摘した。さらなる物資搬入の拡大が必要だと訴えた。トランプ米政権が示した和平計画は、停戦合意から「直ちに全面的な支援が送られる」としているが、「（UNRWA運営の）医療機関には、必要な量の半分の薬しかな