国土交通省は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン「フラット３５」の融資限度額を引き上げる検討を始めた。限度額は２００５年から８０００万円で変わっておらず、住宅価格の高騰に対応する。政府が今秋にまとめる経済対策に盛り込むことを目指す。フラット３５は、利用者が民間の金融機関から借りた住宅ローンを機構が買い取り、金利を最長３５年固定して提供する。一般的な商品で現在、金利は年１・９％。建設費の増加や