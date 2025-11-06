日本海の冬の味覚・ズワイガニ漁が6日、解禁となった。初日の獲れ高は2024年並みだというが、漁師からは今後に対する不安の声が聞かれた。専門家はカニの“少子化”を指摘している。“冬の味覚”求め多くの人6日、東京・松坂屋上野店で開かれている北陸物産展は、日本海グルメを求めて多くの人で賑わっていた。日本海の海の幸がたっぷりと盛り付けられた海鮮弁当には行列ができていた。男性客：カニも入ってるしノドグロも入ってる