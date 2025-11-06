熊本市の交番にブロック片のようなものを投げつけて、出入口のガラスを壊したとして、中学生が逮捕されました。 建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、熊本市に住む14歳の男子中学生です。 中学生は11月2日午前2時半ごろ、熊本市北区高平にある熊本北合志警察署の清水交番の出入口に向かってブロック片のようなものを投げつけ、ドアガラスを破損させた疑いが持たれています。 けがをした人はいませんでした。 警察によりますと、