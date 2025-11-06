アメリカで起きた貴金属強盗を捉えた映像には、警報音が鳴り響く店内で、フードをかぶった3人組が商品を盗み出している様子が映っています。FNNは現場にいた店員を取材。緊迫した当時の状況を聞きました。事件は11月3日の正午過ぎ、アメリカ・カリフォルニア州の商業施設内にある貴金属店で起きました。フードとマスクで顔を隠した3人組が拳銃を持って現れます。店員がバックヤードに逃げ込むと、2人がショーケースを乗り越え、貴