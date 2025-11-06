３９歳・ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が、６日に発表された国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）に臨む日本代表メンバーから外れた。昨年３月に復帰してから再び常連組となっていたベテランだが、今回は活動中に行われる天皇杯準決勝に出場する町田、ＦＣ東京、神戸、広島の選手を招集しない方針としたため、長友も２６人のリストに入らなかった。これまでムードメーカー的な役割を担ってきた長友