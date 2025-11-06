俳優の坂口健太郎が６日、都内で主演映画「盤上の向日葵」（熊澤尚人監督）の公開御礼舞台あいさつに登壇した。坂口が天才棋士・上条桂介を演じるヒューマンミステリー。桂介の少年時代を演じた１２歳の小野桜介から身長が伸びなくて悩んでいることを聞くと、身長１８３センチで元バレーボール選手の坂口は「ジャンプすれば、脚に負荷がかかる分、身長が伸びるよ」とアドバイスを送った。映画については「超大スペクタクルでは