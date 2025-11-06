鹿児島県霧島市の小学校で、日本の古典音楽「雅楽」の鑑賞会と演奏体験が行われました。 鑑賞会が開かれたのは、全校児童42人の霧島小学校です。4年前から近くの霧島神宮から神主やみこを招き、平安時代から伝わる雅楽の鑑賞会を開いています。 6日は霧島神宮の祭典で実際に使われている「笙」や「篳篥」「太鼓」などを使った演奏と巫女舞が披露されました。 そして、神主から直接指導を受けながら、子どもたちも楽器の演奏体験