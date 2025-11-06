現金を扱うことの多くなる年末を前に、鹿児島市の金融機関で、強盗事件を想定した訓練が行われました。 （犯人役が窓口で）「早くしてよー！！早くして！」 鹿児島市の南日本銀行で行われた訓練には、行員と鹿児島中央警察署の署員ら15人が参加しました。 刃物を持った女が行員を脅し、現金を奪って逃げる想定で行われました。 行員らは犯人を刺激せずに対応し、警察への通報手順や犯人の逃げた方向を覚えておくなど緊急