パワハラや暴力、いじめなど人権に関する悩みやトラブルの相談会が、鹿児島市役所で開かれました。 人権に関する相談会は、鹿児島地方法務局が、県内各地の市役所や公民館で月に1回程度開いているものです。ハラスメントやいじめ、差別など人権問題の悩みについて弁護士などが相談に応じていて、6日は鹿児島市役所でありました。 鹿児島地方法務局や各支局、出張所では対面と、「みんなの110番」電話0570－003－110