きょう6日は気持ちのいい秋晴れでした。志布志市では長さ1.8キロにわたるコスモスロードが見頃を迎えています。 あたり一面に広がるコスモス。志布志市有明町の「野井倉開田コスモスロード」です。市道沿いに長さ1.8キロにわたって、およそ800万本のコスモスが今見頃です。 地元の農家でつくる協議会が収穫が終わった田んぼに種をまき、地域を盛り上げようと続けています。今年から、駐車場に展望台が設置されこれま