1999年11月、名古屋市西区で、当時32歳だった主婦の高羽奈美子さんが殺害されました。高羽さんを殺害した疑いで逮捕された、名古屋市港区の安福久美子容疑者は、高羽さんの夫･悟さんの高校の同級生でした。 【写真を見る】事件から26年後に急展開 DNAが逮捕の決め手に…安福久美子容疑者(69)に“時効撤廃”はどんな影響を与えた？犯罪心理学の専門家の見方 名古屋・西区主婦殺害事件 何が女を凶行に駆り立て、なぜこのタイミング