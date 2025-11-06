県が開発した新しいコメの品種「あきの舞」を使って親子でおにぎりを作る教室が鹿児島市の幼稚園でありました。 （園児）「いいにおい。食べたいくらい」 「あきの舞」は県がおよそ10年かけ開発した暑さに強い新品種です。 おにぎり教室は県が開いたもので、6日は鹿児島市の鹿児島おおとり幼稚園の園児と保護者あわせておよそ120人が参加しました。 （記者）「鹿児島の新しいお米、あきの舞を使って親子でおにぎり作りです。み