1999年11月、自宅アパートで刃物で刺され殺害された、名古屋市西区の主婦・高羽奈美子さん。当時2歳だった息子の航平くんはリビングにいましたが、無事でした。部屋には、食べかけのみかんやカップ麺がそのままになっていました。 【写真を見る】26年間なぜ逃げ続けられた？時効撤廃で逮捕された安福久美子容疑者(69) 未解決事件が急展開 名古屋・西区主婦殺害「逮捕がゴールではない」元埼玉県警捜査一課･佐々木成三