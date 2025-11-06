三重県亀山市の一部の地域で水道水が茶色く濁り、市による給水活動が行われています。 【写真を見る】水道水が茶色く濁り…約2700世帯に影響 ｢ご飯も作れない｣ 水道管のサビ混入か 給水活動や市営の温泉施設を無料開放 三重･亀山市 水道水が濁っているのは、亀山市阿野田町や菅内町などの一部の地域です。市によりますと水が濁る状態は11月1日から続いていて、亀山市内の約2700世帯に影響が出ているということです。 原因はまだ