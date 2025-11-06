愛知県にインフルエンザ注意報。この10年間で2番目の早さです。 【写真を見る】愛知に｢インフルエンザ注意報｣1医療機関あたりの患者数は11.50人に 過去10年で2番目の早さ “学級閉鎖”の数も増加 愛知県によりますと、10月27日～11月2日までに県内163の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり11.50人で、注意報が出される目安の10人を上回りました。 これを受け、愛知県全域に6日、インフルエ